20:28 (мск), источник: Life.ru
Состоялась IV церемония вручения Национальной премии в области веб-индустрии
YouTube-канал Алексея Пивоварова «Редакция» стал познавательным онлайн-проектом года. В этой же номинации приняло участие три фильма Лайфа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
19 февраля состоялась IV церемония вручения Национальной премии в области веб-индустрии. Так, награду за онлайн-тревел-проект года получил блогер Антон Птушкин, а юмористическая программа ЧБД («Что было дальше?») стала лучшим развлекательным онлайн-шоу. Об этом сообщили пресс-службы VK и ежегодной Национальной премии в области веб-индустрии.
Также YouTube-канал Алексея Пивоварова «Редакция» получил премию как познавательный онлайн-проект года. Персоной года стал российский тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин, а лучшим интервьюером признали журналистку Ксению Собчак.
Кроме того, в номинации «Лучший постер сериала» победил проект «Выжившие», «Лучший трейлер сериала» — «Душегубы». А награды за «Лучший фильм о фильме» и «Лучший интернет-сериал» (хронометраж эпизода — более 24 мин.) забрал проект «Вампиры средней полосы». В номинациях «Лучшая диджитал-кампания» и «Лучший SMM-контент» победил Happy End, «Лучшая PR-кампания сериала» — «Контейнер». Также лучшим офлайн-мероприятием признана презентация нового онлайн-кинотеатра KION, а лучшим социальным проектом по мнению VK — проект «Таких дел» «Больше всех надо».
Отметим, что в номинации «Познавательный онлайн-проект года» участвовали фильмы Лайфа. Так, в проекте «Всё ещё ты» | Как живут с болеющими деменцией’рассказывается об опасном на сегодняшний день синдроме заболеваний. А в рамках «Homo Deus: кого спасут игры в Бога» | Изменение генома как часть эволюции’Лайф обсудил с учёными, врачами, культурологами, родителями, готово ли человечество к новому будущему. В проекте «Земля моржей. Зарисовки о русской Арктике» Лайф рассказал, как сейчас живут «краснокнижные животные», которых когда-то почти истребило человечество.
Кроме того, журналистка, ведущая проекта Лайфа «Изнанка. Женщины» Татьяна Денесюк была номинирована на премию «Интервьюер года». В номинации «Документальный онлайн-проект года» приняло участие четыре фильма Лайфа. «100 лет Юрию Никулину | Фильм о великом советском комедийном актёре» посвящён столетию комедийного актёра, клоуна и кумира миллионов. В фильме «Люди “Альфа”: кто спасает нас от терроризма» впервые сотрудники боевого отдела рассказали о себе и что ими движет при самопожертвовании.
Документальный фильм «Сошедшие с небес. 60 лет полёту человека в космос» повествует о советских космонавтах. В проекте «План ОСТ: что, если бы нацисты победили? | Альтернативный исход Великой Отечественной войны» команда Лайфа также раскрыла, что могло ждать «население оккупированных территорий: баварское пиво или Багеровский ров».
Ранее документальный фильм Лайфа «Ядовитый океан» стал лауреатом премии «ТЭФИ-мультимедиа». Торжественная церемония награждения состоялась 11 сентября 2021 года в Зимнем театре в Сочи.