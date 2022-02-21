В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19

Россияне с 21 февраля могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше QR-код могли оформить только привитые и переболевшие, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации.
Приказ об изменении условий получения СOVID-сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав.
Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия.
Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен, говорили РБК в Минздраве.
Обсуждение выдачи QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом началось в правительстве еще в ноябре, сообщали источники РБК. Один из собеседников РБК говорил, что если правительство примет решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на его получение смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.
QR-коды справедливо выдавать всем людям с достаточным уровнем антител, способным защитить от вируса, говорил РБК директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург. Как они достигли этого уровня, по его словам, их «личное дело». По мнению Гинцбурга, уровень антител 300 Bau полностью защищает от дельта-штамма коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения не дает оценок по поводу необходимого для полной защиты от COVID-19 уровня антител, говоря, что исследования на эту тему продолжаются.
В России каждый регион самостоятельно устанавливает требования к предъявлению QR-кодов. В Москве QR-код нужен при посещении театров и музеев, а также при посещении концертов с численностью зрителей свыше 500 человек. В Санкт-Петербурге сертификат необходим при посещении розничных магазинов (кроме аптек и продовольственных), ресторанов (исключение делается для заведений на вокзалах и в аэропортах), фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, а также выставок и спортивных мероприятий численностью свыше 40 человек.
В ряде регионов, например в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Тюменской области, власти частично отменяют требования к предъявлению QR-кодов и там можно свободно посетить торговый центр, кинотеатр или кафе. При этом, например, в Татарстане COVID-сертификат нужен даже в общественном транспорте.
В ноябре 2021 года в Госдуму внесли закон о введении QR-кодов на федеральном уровне. Первая его версия предусматривала в том числе использование сертификатов при посещении организаций культуры, а также предприятий общественного питания и розничной торговли. В январе рассмотрение законопроекта во втором чтении решили отложить.