Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта

«Ранее достаточно было в начале сфотографировать транспортное средство спереди, фотография должна была отображать марку, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Фотографирование эксперта раньше предусмотрено не было», — сказал Шелупахин.
Кроме того, само авто тоже должно быть видно на первом плане: чтобы на изображении были четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова. Ранее, уточнил юрист, этой нормы не было, но в целом фотофиксация проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.
Шелупахин добавил, что изменились также координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.
Адвокат также объяснил, насколько, по его мнению, эти изменения являются существенными. «Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в её проведение, как, собственно — и в целом, в жизнь автолюбителей», — отметил он.
Он добавил, что не до конца понимает, как фотографирование автоэксперта соотносится с защитой его персональных данных, и уточнил, что, скорее всего, это попытка исключить «фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц».