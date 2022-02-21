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03:07 (мск), источник: © РИА Новости

Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин.

Источник: © РИА Новости

«Ранее достаточно было в начале сфотографировать транспортное средство спереди, фотография должна была отображать марку, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Фотографирование эксперта раньше предусмотрено не было», — сказал Шелупахин.

Кроме того, само авто тоже должно быть видно на первом плане: чтобы на изображении были четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова. Ранее, уточнил юрист, этой нормы не было, но в целом фотофиксация проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.

Шелупахин добавил, что изменились также координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.

Адвокат также объяснил, насколько, по его мнению, эти изменения являются существенными. «Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в её проведение, как, собственно — и в целом, в жизнь автолюбителей», — отметил он.

Он добавил, что не до конца понимает, как фотографирование автоэксперта соотносится с защитой его персональных данных, и уточнил, что, скорее всего, это попытка исключить «фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц».

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