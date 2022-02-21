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03:20 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя, напомнила эксперт

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в марте, затем последуют три дня отдыха, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Источник: Агентство «Москва»

Она напомнила, что согласно производственному календарю, 23 февраля — нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на час, так как вторник является предпраздничным днем.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — отметила Нечаева.

Она также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

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