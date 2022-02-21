Российские ученые выяснили, как «омикрон» вытеснил «дельту»

«Ученые … исследовали механизмы замещения в процессе эпидемии менее контагиозного варианта вируса более контагиозным на примере штаммов COVID-19 “дельта” и “омикрон” … Показано, как именно распространение вируса “омикрон” ускоряет исчезновение вируса “дельта” из охваченной эпидемией популяции», — говорится в сообщении.
Как пояснил главный научный сотрудник ОИВТ РАН Сергей Тригер, слова которого приводит пресс-служба, существующие модели распространения инфекции либо строятся на предположении, что выздоровевшие люди могут сразу снова заразиться, либо подразумевают, что выздоровевшие длительное время сохраняют стойкий иммунитет.
По его словам, большинство моделей имитируют спонтанное развитие эпидемии и описывают все ее стадии.
В то же время «омикрон» и «дельта» являются штаммами одного вируса, но вызывают существенно разные по симптомам и тяжести течения формы заболевания. Тригер отметил, что разработанные ранее для описания распространения COVID-19 дифференциальные модели развития эпидемии не рассматривали новой ситуации, когда два таких штамма одновременно существуют в популяции.
Как считают ученые, в модель можно включить влияние различных внешних факторов — вакцинации, которая действует ограниченное время, и ревакцинации, а также специальных карантинных мер, вводимых государственными органами для замедления хода эпидемии.
«По мнению Сергея Тригера, полученные результаты в целом хорошо согласуются с качественными утверждениями специалистов в области эпидемиологии и вирусологии относительно штаммов “дельта” и “омикрон”. Дальнейшее развитие теории связано в основном с учетом неполной “ортогональности” вирусов: например, штамм “омикрон” может через короткое время заражать переболевших вирусом “дельта”, но не наоборот», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что новая модель показывает, как появление более контагиозного штамма сокращает время циркуляции менее контагиозного, уменьшает максимально возможное число заболеваний, вызванных последним, и ускоряет течение всего эпидемического процесса.
Применение карантинных мер регулирует характер и скорость распространения эпидемии, отмечают ученые.
Вместе с тем они указывают, что эти меры можно существенно ограничить, если заболевание, вызываемое более контагиозным штаммом, протекает в большинстве случаев значительно легче, чем вызванное менее заразным.