Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач

Лаборатория ведет статистический подсчет наличия антител у россиян с 18 мая 2020 года, на данный момент было выполнено более 4,2 миллиона таких исследований. Коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — «инструкцию по сборке». Он покрыт шипами — S-белками, которые помогают ему проникать внутрь клеток. Наличие антител к S-белку свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом.
«Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела», — сказал Поздняков.
Он подтвердил, что «омикроном» болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов.
«Это коррелирует с нашими данными — 80% россиян имеют иммунную защиту», — указал врач.
«В пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз — заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день. При этом, количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а когда бушевал штамм “дельта” — в третью и, особенно, четвертую волны — при гораздо меньшей регистрируемости заболеваемости, летальность на пике доходила до 1,2 тысячи и более случаев в сутки», — объяснил инфекционист.
«Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых», — заключил Поздняков.