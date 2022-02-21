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11:38 (мск), источник: РБК

В Россию прибыли более 60 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР

Днем ранее Чуприян сообщал о 50 тыс. прибывших в Россию жителей Донбасса. Обещанную беженцам выплату 10 тыс. руб. успели получить 1 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

Более 61 тыс. жителей Донбасса прибыли в Россию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

«По результатам работы за ночь количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тыс. человек», — сказал он.

Министр также отметил, что около 1 тыс. беженцев уже получили гарантированные выплаты 10 тыс. руб.

По его словам, положительные тесты на коронавирус сдали менее 20 человек.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. Сначала об эвакуации заявили власти Донецкой народной республики, затем — Луганской. В обращениях к жителям главы республик заявили, что это связано со скорым наступлением Украины в Донбассе. Украина тогда отвергла все обвинения в подготовке военной операции.

Первыми беженцев приняла Ростовская область, позднее о готовности разместить у себя жителей Донбасса заявили более 30 субъектов, в том числе Крым, Московская и Ленинградская области. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому приехавшему жителю Донбасса по 10 тыс. руб.

На фоне продолжающейся эвакуации уже пять российских регионов, включая Саратовскую, Ростовскую, Воронежскую, Курскую и Волгоградскую области, ввели режим территориальной ЧС. Глава ДНР Денис Пушилин ранее не исключал, что число беженцев из ДНР в Россию может достигнуть сотен тысяч.

Вечером 20 февраля Чуприян сообщал о 50 тыс. прибывших в Россию жителей Донбасса. В МЧС также рассказали о подготовке 255 пунктов временного размещения в 28 российских регионах, которые смогут принять более 28 тыс. беженцев.

Илья Фурсеев

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