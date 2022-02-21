16:24 (мск), источник: N + 1
Археологи обнаружили в Тульском кремле кость верблюда XVI века
Возможно, она связана с крымско-ногайскими набегами.
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Археологи исследовали останки животных, найденные в ходе раскопок в Тульском кремле. Среди примерно 3700 находок они обнаружили фрагмент большеберцовой кости верблюда. Возможно, она связана со средневековыми торговыми караванами, проходившими через Тулу, или крымско-ногайскими набегами. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.
Летом—осенью 2019 года Подмосковная экспедиция Института археологии РАН проводила раскопки в центральной части Тульского кремля, которые проходили в рамках подготовки этого памятника к 500-летнему юбилею. Ученые обследовали культурный слой и остатки фундамента Успенского собора, построенного в первой половине 1680-х годов. В границах здания этого храма археологи обнаружили печь для обжига извести, относящуюся к 1762−1766 годам.
Рядом с собором ученые нашли некрополь, старейшие погребения которого относятся к XVII веку. Часть из них оказалась перерезана фундаментными рвами. Археологи отметили, что находок, связанных с собором, было немного. Среди них оказались большемерные кирпичи, элементы фасадного декора и фрагменты поливной черепицы. В 2020 году на месте работ было открыто «археологическое окно», включающее макет реконструкции первого Успенского храма, фотореконструкцию археологического раскопа с интерактивной информационной системой.
Эти раскопки проходили под руководством Аси Энговатовой (Asya Engovatova). Среди прочего исследователям удалось собрать большую коллекцию фаунистических материалов — около 3700 находок.
Палеозоологи сумели определить видовую принадлежность около 75 процентов фрагментов костей, которые оказались типичны для древнерусских городов. В основном это кости коров (Bos), мелкого рогатого скота (Caprinae), свиней (Sus) и лошадей (Equus). Среди них оказалась одна необычная находка — часть большеберцовой кости взрослого верблюда (Camelus). Ученые предположили, что, возможно, она принадлежала двугорбому верблюду (C. bactrianus) или его гибриду с одногорбым (C. dromedarius). По их мнению, находка относится к XVI веку.
Так, их обнаружили в ходе раскопок городища Боршево-1, Старой Рязани и Московского Кремля. По мнению исследователей, такая находка в Туле хоть и редка, но предсказуема, так как через нее проходил торговый путь, связывавший Москву с южными землями, Крымским ханством и Османской империей. А сами верблюды использовались как вьючные животные. Кроме того, этих животных использовали во время крымско-ногайских набегов на Русь.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях российского Средневековья. Так, археологи впервые обнаружили в Новгороде берестяную грамоту зимой. А палеозоологи выяснили, что гусятина приглянулась жителям Ярославля еще в домонгольское время.
Михаил Подрезов