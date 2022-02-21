Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Шторм «Дадли» удивил жителей Великобритании странными облаками По всей стране в небе можно было наблюдать облачные шары
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Россию прибыло более 91 тыс. беженцев с Донбасса

МЧС России сообщило, что за последние сутки в Россию въехали 21 тыс. жителей Донбасса. Суммарно число беженцев из самопровозглашенных республик возросло до 91 тыс. человек. В 43 регионах России для них подготовили 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тыс. человек, в резерве — 149 ПВР вместимостью до 54 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

«Доставка беженцев в регионы продолжается железнодорожным транспортом. В течение суток запланировано отправление 21 поезда — в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие», — сказано в заявлении пресс-службы МЧС.

Новость
Глава ДНР сообщил о боях возле российской границы и назвал ситуацию критической

На данный момент на территории четырех регионов России в ПВР размещены 10 тыс. человек, из которых 4,5 тыс.— дети. Волонтеры подготовили для жителей ДНР и ЛНР около 50 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

На пунктах пропуска работают два городка жизнеобеспечения, дополнительно доставлено еще три городка вместимостью 400 человек. С беженцами работают 1435 специалистов от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 533 единицы техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что началась работа по выплатам беженцам материальной помощи в размере 10 тыс. руб. каждому. Для этого Ростовской области правительство выделило 5 млрд руб. из федерального бюджета.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения в связи с обострением конфликта с Украиной. Российские власти гарантировали беженцам временное убежище, горячее питание, медицинскую помощь и выплату в размере 10 тыс. руб. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за минувшие сутки по территории республики было выпущено 1,7 тыс. снарядов, всем мужчинам приказано явиться в военкоматы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 До 3 млн ежемесячно. Как россияне наживаются на картах лояльности
«Я остаюсь, чтобы жить». Почему многие жители Донбасса не эвакуируются
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь