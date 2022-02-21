16:25 (мск), источник: BBC News Русская служба
Вертолет упал около пляжа в Майами. Видео
Камера полиции в Майами-Бич зафиксировала падение вертолета, он упал в метрах от купавшихся людей.
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Камера полиции в Майами-Бич зафиксировала падение вертолета в океан около людного пляжа.
Вертолет с тремя пассажирами на борту рухнул в воду всего в нескольких метрах от купавшихся людей. Отдыхающие первыми бросились спасать находившихся на борту. Двух пассажиров отправили в больницу.