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16:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вертолет упал около пляжа в Майами. Видео

Камера полиции в Майами-Бич зафиксировала падение вертолета, он упал в метрах от купавшихся людей.

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Камера полиции в Майами-Бич зафиксировала падение вертолета в океан около людного пляжа.

Вертолет с тремя пассажирами на борту рухнул в воду всего в нескольких метрах от купавшихся людей. Отдыхающие первыми бросились спасать находившихся на борту. Двух пассажиров отправили в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.
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