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19:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гигантский черный медведь терроризирует жителей Калифорнии

Жители городка Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии обзавелись новым соседом, и весьма нежелательным — это гигантский черный медведь, получивший кличку Хэнк, или, как зовут его некоторые, Танк Хэнк. За полгода местная полиция получила уже около 30 звонков от перепуганных жителей, в чьи дома вломился этот 200-килограммовый великан.

Калифорнийцы прозвали медведя Хэнк Танк | Источник: BEAR LEAGUE

Бесчинства Хэнка начались в июле прошлого года — в это время у медведей начинается период обжорства, когда они накапливают калории перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал, жалуются в местном департаменте дикой природы. Такое случается, когда у медведей есть доступ к еде круглый год.

Следы мохнатого исполина | Источник: SOUTH LAKE TAHOE POLICE DEPARTMENT

Хэнк как раз-таки пристрастился к человеческой еде — и, похоже, отказываться от нее не собирается. «Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу», — объясняет его поведение представитель калифорнийского департамента дикой природы Питер Тайра. Именно на объедках Хэнк растолстел до таких размеров.

Поймать медведя пока не удалось — он просто обходит все ловушки, и власти даже рассматривают возможность его усыпить. Но вот местные жители, чьи дома находятся под медвежьей угрозой, выступают против таких мер.

Хэнк Танк разбивает стекла домов и устраивает погромы в поисках пищи | Источник: SOUTH LAKE TAHOE POLICE DEPARTMENT

Жители говорят, что Хэнк интересуется только едой и не обращает никакого внимания на людей.

«Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы», — говорит директор местной организации по охране медведей Энн Брайант.

Власти подтверждают, что хоть медведь и нанес много урона частной собственности, никто из людей не пострадал.

И жители, и власти хотели бы поместить Хэнка в заповедник, но его пока ни в один не берут — не находится места. Так что Хэнка просто отгоняют при помощи пейнтбольных ружей и сирен. Но он все равно возвращается.

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