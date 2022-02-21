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21:16 (мск), источник: © РИА Новости

Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская. По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.

Источник: © РИА Новости

«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.

По ее словам, Кустурица принял предложение.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, “Летят журавли”, “Жизнь, как чудо” и других», — привела Марковская слова Кустурицы.

Она добавила, что режиссер выразил надежду, что «это будет успешная работа», и подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.

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