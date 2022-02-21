Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.
По ее словам, Кустурица принял предложение.
«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, “Летят журавли”, “Жизнь, как чудо” и других», — привела Марковская слова Кустурицы.
Она добавила, что режиссер выразил надежду, что «это будет успешная работа», и подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.