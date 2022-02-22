Больше половины мужчин сталкивались с дискриминацией на работе

Согласно опросу, о полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявил только 41% респондентов. Остальные 59% убеждены, что сейчас мужчины в менее выгодном по сравнению с женщинами положении как при трудоустройстве, так и в процессе построения карьеры.
Так, мужчины указали на то, что на сегодняшний день им сложно рассчитывать на получение так называемой «женской» должности — об этом заявили 38% респондентов.
34% участников опроса говорят, что многие работодатели не поддерживают сотрудников-мужчин в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью. Часто мужчинам приходится выбирать, какая из этих двух сторон жизни для них приоритетна.
Все чаще встречаются компании, в которых придерживаются политики ED&I (Equality, Diversity and Inclusion), то есть равной представленности внутри компании для различных социальных групп, в том числе по половому признаку.
Это объясняют тем, что долгое время наблюдался серьезный «перекос» в гендерном составе коллективов в пользу мужчин, а сейчас идет «обратная балансировка», из-за чего женщинам легче получить работу или продвижение по карьерной лестнице.
На это обратили внимание 23% участников опроса.
Четвертый вид дискриминации, который назвали 4% заявивших о ее наличии, также является результатом «обратной балансировки». До недавнего времени платить женщинам меньше за ту же или сопоставимую работу считалось чем-то в порядке вещей, а сейчас они не только рассчитывают на более высокие, чем у мужчин, доходы, но и получают их.
В октябре 2021 года магистр психологии, психотерапевт Элина Ландман рассказала, что руководители и HR-службы некоторых компаний по-прежнему отдают предпочтение высоким и стройным людям при приеме на работу. Как уточнила психолог, предрассудки работодателей, основанные на внешности, касаются и мужчин, и женщин.
Кроме того, от внешнего вида зачастую зависит и размер заработной платы.