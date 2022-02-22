Федеральный трансферт на выплату пенсий в 2021 году сократился на ₽1 трлн

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2021 году снизились почти на 5% по сравнению с 2020 годом и составили 9,79 трлн руб., следует из данных Федерального казначейства. При этом собственные доходы ПФР за счет сбора с работодателей взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) увеличились почти на 10%, примерно до 6 трлн руб., а сокращение общих доходов обусловлено уменьшением трансфертов из федерального бюджета, сообщила Счетная палата в отчете об исполнении бюджета ПФР за 2021 год, с которым ознакомился РБК.
В 2021 году ПФР получил на 1 трлн руб. меньше федеральных перечислений, в результате чего общая сумма трансфертов из федерального бюджета составила 3,77 трлн руб. (38,5% всех доходов фонда).
Структура трансфертов была следующей: 41% направили на страховые пенсии, около 17% — на единоразовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми, 14% — на государственное пенсионное обеспечение (пенсии бывшим госслужащим), еще 14% — на выплаты инвалидам, ветеранам, ежемесячные пособия на детей и, наконец, 9% — на материнский капитал.
Не все трансферты Пенсионному фонду равнозначны. Значительная их доля — это финансирование дополнительных задач, администрирование которых федеральное правительство возложило на ПФР (детские пособия, материнский капитал и т. д.). Самый крупный трансферт касается финансирования выплат страховых пенсий по старости — он определяется дефицитом страховых взносов с предприятий относительно общих расходов на выплаты страховых пенсий, и этот дефицит регулярно помогает закрывать федеральный бюджет.
Снижение трансферта на страховые пенсии
Доля трансфертов, предназначенных на выплату страховых пенсий, в доходах ПФР составила 15,9% по итогам 2021 года, отметила Счетная палата. Это на 8,9 процентного пункта меньше аналогичного показателя за 2020 год и самое низкое значение как минимум с 2012 года, следует из данных ПФР, собранных РБК. В абсолютном выражении в 2021 году на эти цели было направлено на 1 трлн руб. меньше, чем в предыдущем: общая сумма ассигнований на выплаты страховых пенсий составила 1,55 трлн руб.
Во многом сократить ключевой трансферт помогли сборы страховых взносов, опередившие прогнозный план на 9,5%. Экономика в 2021 году росла уверенными темпами (на 4,7%, по данным Росстата), налогооблагаемые доходы населения, отражающие главным образом фонд зарплат, за 11 месяцев 2021 года, по данным ФНС, увеличились на 13,6% в годовом выражении, до 29,6 трлн руб.
Однако определенный вклад в снижение трансферта на ОПС внесло уменьшение числа пенсионеров из-за пенсионной реформы и пандемии коронавируса.
Эксперты РЭУ им. Плеханова отмечали в заключении на проект бюджета ПФР 2022 года, что наблюдаемое снижение трансферта на ОПС «может быть связано со снижением численности получателей пенсий в связи с повышением пенсионного возраста, а также с ростом смертности пенсионеров от новой коронавирусной инфекции».
Численность пенсионеров — получателей страховой пенсии по старости стабильно снижается с 2019 года, что связано с постепенным повышением пенсионного возраста, стартовавшим с 2019 года. В 2020 и 2021 годах снижение численности пенсионеров ускорилось: так, за девять месяцев 2021 года, по данным ПФР, их стало меньше на 874 тыс. человек (для сравнения: за весь 2020 год снижение составило 594 тыс., за 2019-й — 369 тыс.). По данным Росстата, смертность среди людей старше трудоспособного возраста в пандемийном 2020 году (аналогичных данных за 2021 год пока нет) увеличилась на 274 тыс. человек, или на 19,6%.
Счетная палата в ответ на запрос РБК сообщила, что «в рамках оперативного анализа исполнения бюджета ПФР за январь—декабрь 2021 года не анализировала указанные вопросы» (о том, в какой степени на численность пенсионеров и трансферт на ОПС повлияла пандемия).
В пресс-службе Минтруда утверждают, что «снижение трансферта носит исключительно технический характер».
Ведомство объяснило, что в 2020 году в ПФР в связи с пандемией были направлены дополнительные средства из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование в размере 850 млрд руб., однако в итоге работодатели вносили платежи по графику и дополнительный трансферт не был использован — профицит ПФР по итогам 2020 года составил около 576 млрд руб. «Трансферт перешел на 2021 год, что позволило в 2021 году снизить объем планового трансферта из федерального бюджета», — сообщили в Минтруде. Без учета этого дополнительного трансферта на сбалансированность в 2020 году доля трансфертов, предназначенных на выплату страховых пенсий, составила бы порядка 18%, а не 24,8%, указали в ведомстве.
Общие расходы ПФР на выплату страховой пенсии в 2021 году сократились до 7,26 трлн руб., если не считать единовременной выплаты всем пенсионерам по 10 тыс. руб. (общая сумма — около 430 млрд руб.), с 7,69 трлн в 2020 году.
Аудиторы Счетной палаты обратили внимание, что в 2021 году вырос объем пенсионных накоплений, переданных по наследству: выплаты правопреемникам застрахованных лиц увеличились почти на 64%, или на 2,1 млрд руб.
К сокращению доли трансфертов на страховые пенсии из федерального бюджета привело сразу несколько факторов, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Среди них — заморозка пенсионных накоплений, увеличение собираемости страховых взносов и рост номинальных зарплат, а также сокращение числа получателей пенсий из-за пенсионной реформы. Сверхсмертность на фоне пандемии тоже внесла свой вклад, однако его нельзя назвать основным, подчеркивает Сафонов.
Главная причина сокращения получателей страховой пенсии — это эффект пенсионной реформы и только небольшой процент — последствий избыточной смертности из-за коронавируса, соглашается заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Пандемия, безусловно, повлияла на динамику получателей выплат, но ключевым фактором не стала, говорит он.
Основным вызовом для пенсионной системы в будущем станут льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, а также неопределенное положение самозанятых, рассуждает Сафонов.
«Сегодня самозанятые не формируют пенсионные права, и если их не включить в страховую систему, то в перспективе мы столкнемся с резким ростом граждан, претендующих на социальную пенсию», — предупреждает он. Закрепить социальные гарантии для самозанятых предполагает Минтруд, разработавший концепцию нового закона о труде, писал РБК.