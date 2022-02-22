Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит “омикрон”, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, “омикрон” вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов», — сказал Болибок.
По его словам, после выздоровления от коронавирусной инфекции, протекавшей в легкой форме, могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови.
Прежде всего такой сценарий угрожает людям старшего возраста, добавил врач.
«Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — объяснил иммунолог.
Врач перечислил признаки, указывающие на вероятность развития тромбоза.
«Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки», — уточнил он.
Признаком тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок.
Нарушение кровообращения после заражения дельта-штаммом коронавируса нередко приводило к ухудшению зрения, после «омикрона» такое осложнение тоже часто встречается, продолжил врач.
«Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при “омикроне” он тоже встречается достаточно часто», — рассказал Болибок.
От подобных последствий не застрахованы даже те пациенты, которые перенесли заражение омикрон-штаммом бессимптомно, предостерег он.
Вакцинация резко снижает риск инфицирования SARS-CoV-2.