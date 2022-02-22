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03:28 (мск), источник: © РИА Новости

Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана «омикроном». Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Омикрон», как и другие варианты SARS-CoV-2, может серьезно повредить сосуды, отметил он.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит “омикрон”, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, “омикрон” вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов», — сказал Болибок.

По его словам, после выздоровления от коронавирусной инфекции, протекавшей в легкой форме, могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови.

Прежде всего такой сценарий угрожает людям старшего возраста, добавил врач.

«Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — объяснил иммунолог.

Врач перечислил признаки, указывающие на вероятность развития тромбоза.

«Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки», — уточнил он.

Признаком тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок.

Нарушение кровообращения после заражения дельта-штаммом коронавируса нередко приводило к ухудшению зрения, после «омикрона» такое осложнение тоже часто встречается, продолжил врач.

«Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при “омикроне” он тоже встречается достаточно часто», — рассказал Болибок.

От подобных последствий не застрахованы даже те пациенты, которые перенесли заражение омикрон-штаммом бессимптомно, предостерег он.

Вакцинация резко снижает риск инфицирования SARS-CoV-2.

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