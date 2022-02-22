На Госуслугах стало доступным оформление QR-кода по уровню антител

Замглавы Минцифры Олег Качанов уточнил, что он появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления.
«Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — уточнили в Минцифры.
Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста на антитела. QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате тестирования.
«Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — обратили внимание в ведомстве.
Ранее предусматривалось, что сертификат формируется на основе данных о вакцинации против COVID-19 или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.