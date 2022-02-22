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03:18 (мск), источник: © РИА Новости

На Госуслугах стало доступным оформление QR-кода по уровню антител

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В России стало возможным получить QR-код по результатам теста на антитела на портале Госуслуг, говорится на сайте Минцифры. В ведомстве отметили, что для оформления сертификата принимают положительные результаты с любым уровнем антител.

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Источник: © РИА Новости

Замглавы Минцифры Олег Качанов уточнил, что он появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления.

«Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — уточнили в Минцифры.

Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста на антитела. QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате тестирования.

«Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — обратили внимание в ведомстве.

Ранее предусматривалось, что сертификат формируется на основе данных о вакцинации против COVID-19 или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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