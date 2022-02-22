Опрос: средние траты россиян на подарок ко Дню защитника Отечества составят 2,7 тыс. руб

«В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2 700 рублей, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Среднестатистический мужской бюджет на подарки больше, чем женский (3 300 против 2 400 рублей соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей собираются потратить на подарки в среднем 3 600 рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей — 2 200 рублей», — свидетельствуют результаты опроса.
По данным Superjob, среди жителей мегаполисов бюджет на подарки к 23 февраля выше всего в Москве и Красноярске (3 700 и 3 600 ₽ соответственно). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре планируют уложиться в 3 500 ₽ В Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — в 3 000 ₽ Самый скромный бюджет на подарки — в Омске: на 23 февраля среднестатистический житель города планирует потратить 2 400 ₽
В целом опрос среди женщин показал, что подарить подарок мужу на 23 февраля намерены 27% россиянок, сыновьям — 18%, отцу — 9%. Сюрпризы для родных и близких готовят 8% участниц опроса, для любимого человека — 7%, для братьев — 6%.
Мужчины чаще всего готовят подарки на 23 февраля отцам (8%) и сыновьям (5%). Порадуют родных и близких 4% представителей сильного пола, друзей — 3%, братьев и себя — по 2%.