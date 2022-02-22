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14:26 (мск), источник: Life.ru

Россияне стали в два раза чаще обращаться к астрологам за последний год

Также, согласно исследованию сервиса YouDo, увеличился спрос на услуги тарологов — в 1,5 раза. По словам аналитиков, рост интереса к эзотерике и астрологии в России наблюдается с начала пандемии.

Источник: unsplash.com

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo выяснили, как изменился спрос россиян на эзотерические услуги за последний год. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

По словам экспертов, интерес к этой тематике вырос в несколько раз: спрос на услуги астрологов увеличился вдвое, а на тарологов — в 1,5 раза. Также россияне стали в четыре раза чаще обращаться за обучением к нумерологам и искать помощи в изучении натальных карт.

Спрос на консультации у специалистов по привлечению клиентов в этой сфере вырос почти на 70%.

Помимо этого особой популярностью стали пользоваться и услуги дизайнеров в оформлении тематических сайтов по эзотерике, страниц астрологов в социальных сетях, изготовлении предметов интерьера. Число таких заданий в январе — феврале 2022 года выросло втрое по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

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«Рост интереса к астрологии и эзотерике мы наблюдаем с самого начала пандемии. Люди стали чаще обращаться к таким специалистам, чтобы получить наглядные объяснения происходящему в их жизни. Кризис, связанный с коронавирусом, привнес множество непрогнозируемых вещей как на уровне быта, так и на более масштабных уровнях», — отметила представитель пресс-службы YouDo Анастасия Володина.

По ее словам, консультации у тарологов, астрологов и нумерологов помогают многим людям найти ответы на необъяснимое, а также услышать советы, которые помогут им эффективнее строить планы в это непростое время. Володина отметила, что можно по-разному относиться к астрологии, тем не менее ее популярность и востребованность подтверждается спросом.

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