Число госпитализаций с COVID удвоилось на фоне спада заражаемости

В Москве за сутки госпитализированы 646 заразившихся COVID-19, что несколько больше, чем днем ранее (было 612), когда число госпитализаций в столице опустилось до минимума с начала 2022 года.
За те же сутки в России выявлено 135 172 новых случаев заражения COVID-19. По сравнению с предыдущим днем число заражений сократилось на 17,1 тыс., или на 11,2%, и опустилось до минимума с 1 февраля. Резкое снижение выявленной заражаемости происходит на фоне заметного сокращения числа проведенных тестов на коронавирус: по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в стране их было сделано 346 тыс., а днем ранее — 472 тыс., тогда как в предыдущие два дня 606 тыс. и 682 тыс. соответственно.
Лидером по числу заражений вновь стал Санкт-Петербург, где за последние сутки выявлено 6575 больных.
А вот Москва второй день подряд не попала даже в топ-5, за день здесь зафиксировали лишь 4250 заражений (днем ранее — 4997), так что столица заняла в рейтинге регионов лишь шестое место. В топ-5 же наряду с Петербургом попали:
За последние сутки умерли от COVID-19 в России 796 человек, в том числе в Москве — 85, а в Петербурге — 81. Кроме того, среди лидеров по смертности за сутки:
С начала пандемии в России, по подсчетам оперативного штаба, от COVID-19 скончался 347 031 человек. Однако Росстат только по ноябрь 2021 года насчитал более 625 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.