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13:06 (мск), источник: N + 1

Археологи обнаружили в Китае руины древнейшей академии

Ее построили в 374 году до нашей эры.

Источник: Shandong Institute of Cultural Relics and Archaeology/Handout via Xinhua

Археологи обнаружили в китайской провинции Шаньдун руины первой государственной академии. Комплекс зданий, построенный в 374 году до нашей эры, располагался в столице царства Ци. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Во второй четверти IV века до нашей эры, то есть в период Сражающихся царств, правители государства Ци основали в столичном городе Линьцзы первую научно-философскую академию — Цзися, что буквально означает дворец наук (или ученый двор), расположенный у западных ворот. Своего расцвета она достигла при правителе Сюань-ване (около 319−301 годов до нашей эры).

По мнению исследователей, это заведение просуществовало около 100−150 лет.

В деятельности учреждения приняли участие сотни или даже тысячи представителей большинства основных философских школ Древнего Китая, в том числе конфуцианства, даосизма и легизма. В Цзися поощрялась дискуссия, позволившая уточнить теоретические позиции разных школ и создать первые формы синтеза отдельных направлений китайской философии. При этом даосизм в учреждении занимал доминирующее положение. Центральное место в деятельности Цзися отводилось обсуждению проблем сущности мира, теории познания, а также методам политического управления. Основные идеи теоретиков Цзися нашли отражение в трактате «Дао дэ цзин», автором которого считается Лао-цзы.

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Шаньдунский институт культурных реликвий и археологии в течение пяти лет проводил раскопки в районе Линьцзы городского округа Цзыбо, который расположен в китайской провинции Шаньдун. Результатом этих работ стало обнаружение руин зданий первой государственной академии, построенной в 374 году до нашей эры. Исследование письменных источников, по словам ученых, позволило подтвердить, что найденный объект — это академия Цзися.

Археологи обнаружили четыре ряда сохранившихся остатков фундаментов зданий. Общая площадь этого комплекса составила примерно 40 тысяч квадратных метров. Его максимальная ширина составляет около 210 метров, а длина — 190 метров. По словам ученых, это место связано с древней столицей царства Ци. Чжэн Тунсю (Zheng Tongxiu) отметил, что создание академии Цзися стало одной из главных реформ, проведенных в царстве Ци. Она подготовила почву для культурного и интеллектуального роста местного общества.

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Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях древних памятников, расположенных в Китае. Так, ученые обнаружили в Таримском бассейне старейшее укрепленное поселение. А в другом районе Синьцзяна в погребении пазырыкской культуры нашли 26 золотых бляшек в форме крадущихся тигров и бараньих голов.

Михаил Подрезов

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