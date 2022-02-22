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12:50 (мск), источник: Life.ru

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом

88-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Татьяну Доронину госпитализировали в Москве с коронавирусом, пишет телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, она попала в больницу давно, у нее положительный тест на коронавирус. При этом состояние артистки осложняется другими заболеваниями. Она эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют соответствующие лекарства.

У Дорониной также поражены легкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике по компьютерной томографии, ранее степень поражения была еще больше.

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