12:50 (мск), источник: Life.ru
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом
88-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Татьяну Доронину госпитализировали в Москве с коронавирусом, пишет телеграм-канал Mash.
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Как уточняется, она попала в больницу давно, у нее положительный тест на коронавирус. При этом состояние артистки осложняется другими заболеваниями. Она эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют соответствующие лекарства.
У Дорониной также поражены легкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике по компьютерной томографии, ранее степень поражения была еще больше.