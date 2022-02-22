13:01 (мск), источник: Playboy
Разработана самая крошечная в мире батарейка
Она размером с крупицу соли!
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Немецкие ученые из Хемницкого технического университета сконструировали устройство размером менее одного квадратного миллиметра, которое может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы в течение примерно десяти часов. Плотность энергии такой батарейки составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.
Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов.
Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения. Этот метод совместим с нынешними технологиями производства микросхем и позволяет производить крошечные батареи с высокой производительностью.
От таких батарей могут работать различные устройства в человеческом теле: приборы для отслеживания уровня кислорода в тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.