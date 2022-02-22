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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Газе нашли несколько десятков древних гробниц

Исследователи считают, их может быть еще больше.

Строители в северной части Газы обнаружили 31 гробницу римской эпохи, датируемую первым веком нашей эры, сообщает AFP со ссылкой на власти палестинской территории.

Гробницы были обнаружены недалеко от города Бейт-Лахия, когда начались работы по реконструкции в одном из жилых районов.

Как полагают, могилы были частью кладбища, связанного с близлежащим римским поселением в Балахии. В данный момент специалисты проводят каталогизацию надгробий и артефактов. Ожидается, что в этом месте будет найдено еще больше захоронений.

Археологические исследования и туризм в Газе ограничены из-за израильской блокады, введенной после того, как ХАМАС захватил этот участок в 2007 году.

Ранее строители в Китае случайно обнаружили 800-летний дворец на месте олимпийской деревни в Китае.

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