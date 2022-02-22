14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли исчезнувший «европейский» континент
Он служил мостом между Азией и Западной Европой.
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В древности между Европой, Африкой и Азией существовал континент Балканатолия, который служил мостом между этими частями света.
40−34 миллиона лет назад он занимал часть Средиземного моря, Балкан и современной Турции. Именно по этому «мосту» млекопитающие из Азии добрались в южную Европу и колонизировали ее, выяснили ученые из Франции в новом исследовании.
Исследователям известно, что в конце эпохи эоцена (около 34 млн лет назад) в Европе вымерло огромное количество местных млекопитающих: древние китообразные, родственники лошадей палеотериевые, мозоленогие и многие другие животные. После этого события, известного как Великий перелом, в этой части света появились экзотические животные из Азии, но как они сюда попали, оставалось неизученным.
Ученые из Французского национального центра научных исследований проанализировали окаменелости на Балканах и в Малой Азии и пересмотрели палеогеографические изменения в этом регионе с учетом самых свежих геологических данных.
Еще 50 миллионов лет назад Балканатолия была изолированным архипелагом. Затем падение уровня моря, растущие антарктические ледяные щиты и тектонические сдвиги соединили Балканатолию с Западной Европой. Это произошло 40−34 миллиона лет назад. Позже этот «мост» частично скрылся в водах Средиземного моря.
Анна Лысенко