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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли исчезнувший «европейский» континент

Он служил мостом между Азией и Западной Европой.

Источник: Alexis Licht, Grégoire Métais/CNRS

В древности между Европой, Африкой и Азией существовал континент Балканатолия, который служил мостом между этими частями света.

40−34 миллиона лет назад он занимал часть Средиземного моря, Балкан и современной Турции. Именно по этому «мосту» млекопитающие из Азии добрались в южную Европу и колонизировали ее, выяснили ученые из Франции в новом исследовании.

Исследователям известно, что в конце эпохи эоцена (около 34 млн лет назад) в Европе вымерло огромное количество местных млекопитающих: древние китообразные, родственники лошадей палеотериевые, мозоленогие и многие другие животные. После этого события, известного как Великий перелом, в этой части света появились экзотические животные из Азии, но как они сюда попали, оставалось неизученным.

Ученые из Французского национального центра научных исследований проанализировали окаменелости на Балканах и в Малой Азии и пересмотрели палеогеографические изменения в этом регионе с учетом самых свежих геологических данных.

Они обнаружили, что эта территория служила особым биорегионом — связующим звеном между Азией и Европой, по которому животные двинулись на Запад за 5−10 миллионов лет до Великого перелома.

Еще 50 миллионов лет назад Балканатолия была изолированным архипелагом. Затем падение уровня моря, растущие антарктические ледяные щиты и тектонические сдвиги соединили Балканатолию с Западной Европой. Это произошло 40−34 миллиона лет назад. Позже этот «мост» частично скрылся в водах Средиземного моря.

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