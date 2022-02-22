15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок «инопланетного трона» стал лучшей астрофотографией 2021 года
Объявлены победители конкурса Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021.
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Завораживающий снимок «Инопланетный трон» стал лучшей астрофотографией 2021 года по версии зрителей конкурса Astronomy Photographer of the Year.
На фотографии запечатлен Млечный Путь над причудливой формацией «худу» в заповеднике А-Ши-Сле-Па в Нью-Мексико. Это один из самых отдаленных районов Соединенных Штатов. Чтобы сделать такой кадр, фотограф из Калифорнии по имени Марчин Заяц разбил лагерь посреди пустыни более чем в 80 км от ближайшего населенного пункта.
Второе место присудили Рошаану Надиму за «Кольцевидное затмение над Лахором», на котором изображены различные этапы кольцеобразного затмения летом 2020 года над Лахором в Пакистане, снятые на смартфон.
Третье место досталось «Ретроградному Марсу и Урану» фотографа Тунча Тезеля. Он запечатлел ретроградное движение планет, снимая на протяжении 38 ночей без перерыва.
Всего на тринадцатый по счету конкурс от Гринвичской обсерватории прислали 4500 фотографий.
Анна Лысенко