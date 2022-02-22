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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

На чилийский пляж выбросило тысячи мертвых рыб

Экологи начали расследование этого происшествия.

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В середине февраля пляж в городе Колиумо в центральном чилийском регионе Биобио покрылся тысячами мертвых анчоусов и сардин. Почему рыбы оказались на берегу в таком количестве и что стало причиной их гибели, сейчас устанавливают экологи.

Национальная служба рыболовства и аквакультуры (Sernapesca) направила группу экспертов в этот район для проведения расследования. Все обстоятельства будут озвучены позже, однако эксперты отмечают, что причины гибели рыбы могут быть естественными. По словам специалистов, это может быть связано с тем, что крупные хищники в погоне за добычей могли загнать стаю мелкой рыбы очень близко к берегу, и после отлива анчоусы и сардины застряли в бассейне без воды, и просто погибли от нехватки кислорода.

Как говорят местные жители, подобные инциденты случались и раньше, однако в этот раз количество рыбы оказалось в разы больше.

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