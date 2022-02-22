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16:20 (мск), источник: BFM.ru

Попова: Роспотребнадзор готов отменить QR-коды для общественных мест

Роспотребнадзор готов отменить QR-коды для музеев, театров и снять ограничения на посещение общепита. Это связано со снижением ежедневного прироста и относительно легким течением болезни при заражении «омикроном», заявила глава ведомства Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в 97% случаев болезнь протекает с симптомами ОРВИ или вообще бессимптомно. Решение временное и касается только «омикрона» и только нынешней эпидситуации, отметила Анна Попова на заседании Оперштаба с премьером Мишустиным:

«Уважаемый Михаил Владимирович, учитывая клинические особенности, эпидемиологические особенности течения инфекции, [я хочу упомянуть] ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год назад, и которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта “омикрон”. Эти меры были предложены в иных эпидемических условиях, и сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ».

Мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, театров, фитнес-центров и общепита, и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Еще раз хочу оговориться, только для той ситуации, которая складывается сегодня и которая связана с вариантом “омикрон”. Конечно, можно пересмотреть ситуацию в школах и пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете. Мы начали эту работу, и при вашей поддержке и вашем согласии готовы завершить ее в течение ближайших 10−14 дней.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Она добавила, что требования к санитарной обработке и масочный режим на массовых мероприятиях сохраняются.

Накануне Татарстан отменил QR-коды в общепите и общественном транспорте. В выходные ограничения на посещение кинотеатров, ТЦ и ресторанов сняли в Башкирии.

Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, число госпитализированных продолжает расти в 14 регионах, в основном за Уралом. На 15% сократилось количество детей в стационарах. Но все еще много пенсионеров, большинство из которых не привиты.

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