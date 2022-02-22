Попова: Роспотребнадзор готов отменить QR-коды для общественных мест

По ее словам, в 97% случаев болезнь протекает с симптомами ОРВИ или вообще бессимптомно. Решение временное и касается только «омикрона» и только нынешней эпидситуации, отметила Анна Попова на заседании Оперштаба с премьером Мишустиным:
«Уважаемый Михаил Владимирович, учитывая клинические особенности, эпидемиологические особенности течения инфекции, [я хочу упомянуть] ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год назад, и которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта “омикрон”. Эти меры были предложены в иных эпидемических условиях, и сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ».
Мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, театров, фитнес-центров и общепита, и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Еще раз хочу оговориться, только для той ситуации, которая складывается сегодня и которая связана с вариантом “омикрон”. Конечно, можно пересмотреть ситуацию в школах и пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете. Мы начали эту работу, и при вашей поддержке и вашем согласии готовы завершить ее в течение ближайших 10−14 дней.
Анна Поповаглава Роспотребнадзора
Она добавила, что требования к санитарной обработке и масочный режим на массовых мероприятиях сохраняются.
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