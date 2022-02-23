11:57 (мск), источник: Известия
Ларчик просто открывался: как в России получить бесплатное жилье
Названы категории граждан, имеющих на это право.
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Россияне по-прежнему могут получить бесплатное или же льготное служебное жилье. Но условия могут различаться в зависимости от места работы или региона. Кроме того, существуют и некоторые сложности в приватизации служебного жилья. Где же надо трудиться (и как долго), чтобы гарантированно получить бесплатное или же льготное жилье от государства или предприятия? Об этом — в материале «Известий».
Для начала нужно разделить две категории: служебное жильё и жильё, которое положено от государства в порядке очереди. В первом случае речь идёт о получении жилья, необходимого для прохождения государственной или муниципальной службы, а также выполнения работы для госкорпораций. Во втором случае — речь об «очередниках», то есть гражданах, не имеющих возможности приобрести жильё.
— В данный момент существуют муниципальные программы, которые развиваются в отдельных субъектах РФ и направлены на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, — рассказывает эксперт Est-a-Tet Юлия Дымова. — Они распространяются, например, на учителей или врачей, которые принимают решение работать в малонаселенных пунктах. В основном это места, где наблюдается нехватка кадров. Также есть жилищные субсидии, например, для молодых ученых.
Для военнослужащих есть возможность приобретения жилья с помощью военной ипотеки. Военнослужащий должен быть включен в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС). На специальный счет перечисляются средства от государства, и спустя три года службы военнослужащий может воспользоваться ими в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту.
— Помимо военной ипотеки, военнослужащим предоставляются государственные жилищные сертификаты для улучшения жилищных условий, — указывает Юлия Дымова. — Условия для получения субсидий разные, есть определенные внутриведомственные стандарты. Также жилье можно получить по договору социального найма или в порядке очереди.
Льготная программа распространяется только на военнослужащих по контракту. Она не зависит от семейного положения, детей или наличия другой недвижимости. Даже если у человека уже есть квартира, но он служит по контракту, он имеет право на военную ипотеку.
Сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры могут рассчитывать на служебное жилье, если они в нем нуждаются: например, у них нет своего или их дом признан аварийным. Работники судебной системы и сотрудники СК — если занимают должность не менее 10 лет. Также претендовать на жилье могут депутаты и сотрудники органов государственной власти. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается.
— При получении жилья нужно учитывать возможности регионов, — отмечает вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Олеся Рудакова. — Например, в Московской области за шесть лет реализации программы свидетельства на приобретение жилья получили более 1200 медицинских специалистов. Медики получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина уточняет, что рассчитывать на помощь в приобретении жилья могут врачи и фельдшеры по программе «Земский доктор». Программа действует до 2024 года. Участник должен соответствовать следующим требованиям: возраст до 50 лет, иметь медицинское образование, быть гражданином РФ.
— Врач или фельдшер получает деньги, а взамен должен проработать в селе не менее пяти лет. 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров положены в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров положены в случае работы в труднодоступных местах, список которых отдельно утверждается региональными властями. 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров в случае работы в других местностях, — говорит Ольга Турунина. — Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее 5 лет в сельской местности. Перечень должностей, которым положена компенсация, утверждается региональными властями.
Также могут претендовать на льготное жилье учителя по программе «Земский учитель». Основной целью государства в этом случае является помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Программа действует с начала 2020 года и позволяет учителям получить до 1 миллиона рублей (2 миллиона рублей для дальневосточных регионов) при переезде в сельскую местность.
Постановлением правительства финансирование программы «Земский учитель» было продлено до конца 2023 года и внесены изменения в правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект. Стандартно нужно соответствовать следующим требованиям: возраст 18−55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Участник не должен проживать в муниципальном образовании, куда планируется переезд.
Требования к участникам конкурса в разных регионах могут отличаться. Так, например, в Приморском крае: место планируемого переезда должно находится на расстоянии более 200 км от места его настоящего проживания и (или) работы. В Самарской области это расстояние установлено в 70 км. В Пензенской области нельзя только проживать в том же населенном пункте. В Краснодарском крае возраст участника установлен до 30 лет. В отдельных регионах дополнительно требуется, чтобы на момент подачи заявки претендент уже работал учителем.
На жилье могут сегодня претендовать также и сотрудники ЖКХ — на основании муниципальных нормативных или ведомственных актов. Лесники, егеря, мастера леса, помощники лесничего и лесничие также могут рассчитывать на служебное жилье. Поскольку лесники относятся к госслужащим, на них распространяются общие гарантии: служебное жилье и единовременная разовая субсидия.
— Отдельно надо отметить, что обеспечение прокуроров жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202−1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре Российской Федерации» путем предоставления прокурорам единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений могут предоставляться жилые помещения в собственность по решению Генерального прокурора Российской Федерации, — говорит заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.
Единовременная социальная выплата предоставляется прокурорам, имеющим стаж службы в органах и организациях прокуратуры не менее 10 лет в календарном исчислении на должностях прокуроров, работников научных и образовательных организаций, по которым предусмотрено присвоение классных чинов, и признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период государственной службы, в том числе службы в органах и организациях прокуратуры, подчеркнула эксперт ВШЭ.
Однако приватизировать служебное жилье непросто. Согласно закону РФ «О приватизации жилищного фонда», сделать это нельзя и, одновременно, можно. Подвох тут в том, что государство может передавать в муниципальную собственность служебное жильё, например, после ликвидации ГУПа, или просто в хозяйственное управление, а дальше — не исключена приватизация, поясняет вице-президент Гильдии риэлторов Московской области.
— Статья 103 ЖK PФ перечисляет категории гpaждaн, кoтopыx нeльзя выceлить бeз пpeдocтaвлeния им aльтepнaтивнoгo жилья, — отмечает она. — Им либо предоставят другое жильё, но в черте данного поселения, либо оставят это. Так, если нeдвижимocть былa пepeдaнa в coбcтвeннocть мyниципaлитeтa и пoтepялa cтaтyc cлyжeбнoгo жилья — мoжно зaключить c aдминиcтpaциeй дoгoвop coциaльнoгo нaймa.
Самые большие сложности с «очередниками», добавляют в Гильдии риэлторов Московской области. Очереди есть везде, а вот возможности расселить их у регионов — совершенно разные. Выступая в госудме, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пора создавать федеральный реестр «очередников». Скорее всего, по мнению экспертов, людям будут предлагать переезжать в другие регионы.