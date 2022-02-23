Мурашко: проблемы с сердцем и сосудами возникают у 50% переболевших COVID-19

Министр рассказал, что на сегодняшний день в России циркулируют штаммы «омикрон» и «дельта», их соотношение «примерно один к двум». «То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует», — пояснил глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Михаил Мурашко сказал, что беременные в целом легче переносят заражение «омикроном», чем другими штаммами. Но в этих случаях также наблюдается много тяжелых осложнений, а также существует риск для новорожденных детей, уточнил министр.
«Очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до пяти-семи раз. Поэтому пациенты, которые какие-то предъявляют жалобы со стороны сердца, когда ощущают перебои, тяжесть, утомляемость повышенную, снижение толерантности к физической нагрузке, им просто необходимо обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул он.
Накануне Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусом в России за последнюю неделю снизилось на 22%. Минздрав подготовил новую версию рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. В прошлый раз рекомендации обновлялись в декабре 2021 года.