В России выявили более 137 тыс. случаев COVID при 16 тыс. госпитализаций

При этом количество госпитализированных с COVID снизилось после резкого роста более чем в два раза накануне — в больницы с коронавирусом попали 16 349 человек.
Максимальное число заразившихся за сутки выявили в Санкт-Петербурге — 9794 человека (госпитализированы 536 человек). По этому показателю Петербург обошел Москву, где за тот же срок стало известно о 5664 заражениях (госпитализированы 590 человек).
Также, 5473 инфицированных зарегистрировали в Красноярском крае (госпитализирован 521 человек), 4841 — в Новосибирской области (госпитализированы 329 человек) и 4520 — в Пермском крае (госпитализированы 400 человек).
Помимо этого, за сутки в России скончались от заражения коронавирусом 785 человек. После этого суммарное количество жертв пандемии в стране выросло до 347 816.