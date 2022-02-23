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12:33 (мск), источник: РБК

В России выявили более 137 тыс. случаев COVID при 16 тыс. госпитализаций

В России за прошедшие сутки выявили более 137 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 2,5 тыс. заболевших больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба. Общее число известных случаев заражения в России за время пандемии составило 15 795 570.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

При этом количество госпитализированных с COVID снизилось после резкого роста более чем в два раза накануне — в больницы с коронавирусом попали 16 349 человек.

Максимальное число заразившихся за сутки выявили в Санкт-Петербурге — 9794 человека (госпитализированы 536 человек). По этому показателю Петербург обошел Москву, где за тот же срок стало известно о 5664 заражениях (госпитализированы 590 человек).

Также, 5473 инфицированных зарегистрировали в Красноярском крае (госпитализирован 521 человек), 4841 — в Новосибирской области (госпитализированы 329 человек) и 4520 — в Пермском крае (госпитализированы 400 человек).

Помимо этого, за сутки в России скончались от заражения коронавирусом 785 человек. После этого суммарное количество жертв пандемии в стране выросло до 347 816.

Материал дополняется.

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