Стало известно мнение россиян о признании ДНР и ЛНР

Стало известно, что большинство жителей страны (92 процента) знают о признании независимости республик Донбасса. При этом 62 процента граждан хорошо осведомлены о таком решении, 26 процентов — знают о нем без подробностей, а восемь процентов ничего об этом не слышали.
Уточняется, что 16 процентов из числа опрошенных не поддержали признание ЛНР и ДНР, а 11 процентов (каждый девятый) — затруднились ответить. При этом большинство россиян (78 процентов) одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса.
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 78 процентов граждан поддержали решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.