12:21 (мск), источник: N + 1
В португальском могильнике эпохи мезолита нашли останки африканца XVII-XVIII веков
Похоже, его привезли в Европу из Западной Африки в качестве раба.
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Палеогенетики и биоархеологи провели исследование верхней челюсти и фрагмента зуба, обнаруженные в Португалии в ходе раскопок мезолитического могильника. Они выяснили, что они принадлежали мужчине, который умер около 1631−1763 годов нашей эры. По всей видимости, он происходил из Сенегамбии и оказался в Европе в качестве раба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.
В середине XV века Португалия начала вывозить африканских рабов на другие континенты, оставаясь ведущим игроком на этом рынке на протяжении трех столетий. Старейшие свидетельства захвата пленных африканцев и их отправки на Пиренейский полуостров относятся к 1441 году, когда моряки доставили в Лиссабон 12 рабов. Португальские купцы быстро осознали, что эта деятельность может принести коммерческий успех, если ее масштабировать, поскольку плантации и рудники нуждались в рабочей силе. Центром работорговли стало западное побережье Африки, откуда в течение столетия пленников везли в саму Португалию. Еще больший масштаб этот процесс приобрел после открытия и начала освоения Нового Света.
В Центральной Португалии, в районе (фрегезии) Муже, находится комплекс археологических памятников эпохи мезолита и неолита. Один их них — это могильник Кабесу-де-Аморейра, который представляет собой характерный для позднего мезолита (атлантического периода) тип памятников — раковинные (кухонные) кучи. Эти отложения, сосредоточенные на площади около 14 тысяч квадратных метров, были впервые исследованы еще в конце XIX века. За годы раскопок археологам удалось обнаружить здесь останки 29 человек, большая часть из которых была похоронена в слоях с мезолитическими каменными орудиями.
Рита Пейротео-Стьерна (Rita Peyroteo-Stjerna) из Уппсальского университета совместно с учеными из Германии, Португалии и Швеции исследовала останки людей, обнаруженные в мезолитическом могильнике Кабесу-де-Аморейра. Они отобрали для анализов верхнюю челюсть и фрагмент зуба, которые были раскопаны еще в 1930-х годах. Ученые отметили, что могила этого человека ничем не выделялась среди других погребений древних охотников-собирателей. Но археологи обратили внимание хорошую сохранность костей и необычно высокий рост умершего человека.
В ходе генетического исследования ученые выяснили, что останки принадлежали мужчине. Его митохондриальная гаплогруппа L3b1a сегодня наиболее распространена в Западной и Центральной Африке, например, в бассейне озера Чад. А его гаплогруппа Y-хромосомы E1b1a чаще встречается в странах к югу от Сахары — в Нигерии, Конго, Камеруне, Габоне и Гвинее-Бисау. Метод главных компонент позволил ученым выяснить, что генетически этот человек ближе всего к современным западноафриканским популяциям, говорящим на языках банту.
Анализ стабильных изотопов углерода и азота указал на то, что основным источником пищи этого мужчины были C4-растения (60±17 процентов) и морепродукты (24±16 процентов). Существенно меньше в его рационе было C3-растений (9±7 процентов) и наземной животной пищи (8±7 процентов). В то же время ученые отметили, что типичная диета жителей Португалии и Испании в эпоху Нового времени включала в основном C3-растения. Это подтверждает происхождение индивида из Западной Африки. Анализ стабильных изотопов кислорода указывает на то, что до прибытия в Португалию он жил, вероятно, в прибрежных районах современной Мавритании, Сенегале или Гамбии.
Ученые обратились к историческим источникам и выяснили, что в
Ранее на N + 1 рассказывали о других археологических находках, сделанных в Португалии. Так, у берегов этой страны нашли затонувшее 400 лет назад судно со специями. А в центре города Силвиш обнаружили останки годовалого ребенка, которые находились в средневековой яме для хранения кормов.
Михаил Подрезов