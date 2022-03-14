10:33 (мск), источник: Аргументы и факты
Штраф для пешехода. Видеокамеры дисциплинируют нарушителей
Четверть ДТП в стране происходит с пешеходами. И больше трети из этих аварий случаются не по вине водителей.
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Из 4368 пешеходов, погибших в ДТП в 2020 году, 2840 отправились в мир иной по собственной глупости. Окончательной статистики за 2021 год ещё нет, но Научный центр безопасности дорожного движения МВД России подсчитал, что только за 9 месяцев при наездах на пешеходов погибли ещё 2374 человека. Причём две трети — по собственной неосторожности. Сразу в 17 регионах России зафиксирован рост смертельных ДТП с пешеходами. И большинство — вне зоны пешеходного перехода.
Дмитрий Давыдов в своём проекте «20 идей по развитию России» предлагает решение, которое поможет быстро и эффективно снизить количество таких ДТП и спасти тысячи жизней.
Почему человек оказывается на дороге вне зебры? Лень пройти лишние 20−30 метров до перехода. Ещё одна причина трагедии — самоуверенность и спешка. Нередко пешеход видит красный сигнал светофора, пустую дорогу и думает, что успеет проскочить. А есть такие, кто просто использует проезжую часть как тротуар. И мало кто в этот момент задумается о том, что машину нельзя остановить мгновенно. Тормозной путь автомобиля, двигающегося со скоростью 60 км/ч, превышает 30 метров. А человека в тёмной одежде ночью водитель в свете фар может заметить лишь за 20 метров до сближения. Какой бы хорошей ни была реакция автомобилиста, ДТП избежать не удастся.
Так, несмотря на то, что власти рапортуют о постоянном образовании участников дорожного движения, реально какие-то элементарные правила массово объясняют раз в год в детском саду, а также на паре уроков в каждом классе школы в рамках «Окружающего мира» и «Основ безопасности жизнедеятельности». В итоге, как показали исследования социологов, которые провели в 15 регионах страны летом 2021 года, 95% опрошенных признались, что не знают правил перехода дороги по пешеходному переходу. А 85% считают нерегулируемые пешеходные переходы небезопасными и неохотно ими пользуются.
«За нарушения пешеходами Правил дорожного движения действующее законодательство предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей, если это не создало помех в движении транспортных средств, и штраф 1 000 рублей, если помехи были созданы, — напоминает автор проекта “20 идей по развитию России” Дмитрий Давыдов. — Штраф может возрасти до 1 500 рублей, если был причинён вред здоровью лёгкой и средней тяжести. В случаях ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до 7 лет. Также виновный пешеход может быть привлечён к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба». Но это, увы, неработающие штрафы.
Одной из причин трагедий, когда человек попадает под машину и становится инвалидом либо погибает, является отсутствие реального наказания за переход улицы в неположенном месте, считает председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Человек знает, что его не накажут, вот и нарушает. Причём рискуя жизнью!
Из-за отсутствия контроля люди совершенно не бояться поплатиться рублём за своё нежелание соблюдать ПДД. Фактически, если инспектор ГИБДД не увидел, как вы перебегаете дорогу в неположенном месте, то и штрафа никакого не будет. Понятно, что на каждом опасном перекрёстке в стране, который приглянулся пешеходам-нарушителям, по патрульной машине не поставишь. Однако это не означает, что нет выхода.
«В Китае за нарушение правил пешеходами законодательство предусматривает дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5−50 юаней (55−550 рублей), — рассказывает Дмитрий Давыдов. — Начиная с 2017 года во многих городах Китая широко внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями. Например, в городе Шэньчжене внедрили систему, которая автоматически штрафует пешеходов. Тот, кто попал на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получает текстовое сообщение на свой мобильный телефон со штрафом. Более того, на оживлённых перекрёстках Шэньчженя установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию и государственный идентификационный номер нарушителя. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный сайт. Так власти пытаются пристыдить нарушителя перед общественностью. Только на одном перекрёстке в Шэньчжэне за первые 10 месяцев работы такая система зарегистрировала 13 939 нарушений со стороны пешеходов».
В Цзинане власти не штрафуют пешеходов сразу после нарушения, но тоже фиксируют их с помощью камер. После того как фотография вместе с личными данными нарушителя высветилась на большом уличном экране и в интернете, полиция контактирует с ним и предлагает выбрать один из трёх видов наказания: штраф в размере 20 юаней (220 рублей), прохождение получасового курса по правилам дорожного движения или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут.
«После внедрения системы распознавания лиц, направленной на пешеходов, количество нарушителей в Цзинане сократилось с 200 до 20 случаев в день на примере одного из загруженных перекрёстков города», — уточняет Дмитрий Давыдов.
Он считает, что пора перенять этот опыт, и предлагает внедрить автоматические штрафы для пешеходов через использование видеокамер с функцией распознавания лиц. Такие камеры, по его мнению, в первую очередь стоит установить на оживлённых перекрёстках и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов. Если нарушение было зафиксировано впервые и не создало помех в движении транспорта, то в качестве профилактической меры и как альтернативу автоматическому штрафу Давыдов предлагает отправить нарушителя пройти разработанный для этих целей онлайн-курс по правилам дорожного движения на базе правительственных электронных ресурсов. Система может автоматически высылать ему инструкцию по прохождению этого курса и инструкцию по оплате штрафа, если нарушитель отказывается пройти обучение в указанный срок. За любые последующие нарушения предлагается автоматически выписывать штраф.
Во-первых, Россия после Китая и США входит в тройку лидеров по количеству установленных видеокамер. Во-вторых, прошлым летом стало известно, что идёт работа над созданием государственной информационной системы «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит камеры по всей России в «единый контур». Разработка системы и установка новых камер обойдётся в 250 млрд рублей и займёт 5 лет. Если уж такая система разрабатывается, власть должна использовать её максимально эффективно.
Ну и, наконец, в декабре 2021 года заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков рассказал о новом функционале, который появится у дорожных камер. С их помощью планируют следить за нарушением ПДД не водителями, а пешеходами. Использовать для этого предполагается как раз технологию распознавания лиц.
«Это актуально на загруженных трассах, оживлённых перекрестках и в местах, где особенно часто случаются подобные правонарушения», — подчеркнул он.
Автомобильные и IT-эксперты утверждают, что проблем с технической стороной не будет. Благодаря современным алгоритмам распознавания лиц можно с точностью до 99% идентифицировать человека, игнорируя очки, шапки, бороды и даже медицинские маски. А базой данных для такой идентификации может служить комбинация информации из УФМС и биометрии банков.
«Если установить камеры с распознанием лиц, которые начнут выписывать реальные штрафы, то это будет борьба за жизнь людей, а не борьба за деньги», — поддерживает Владимир Соколов.
«За последние 10 лет последовательное массовое внедрение камер автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей на территории всей страны приносит свои плоды. Аварийность в зонах наблюдения снижается. Расширение системы автоматической видеофиксации и на пешеходов выглядит логичным шагом на пути к снижению нарушений по вине этих участников дорожного движения. Когда видеокамеры нового поколения будут задействованы в борьбе с нарушениями со стороны пешеходов, появится новый существенный сдерживающий фактор, — настаивает Дмитрий Давыдов. — Привычка переходить проезжую часть вне рамок ПДД будет постепенно искореняться среди населения. Со временем это положительно скажется на сокращении трагических случаев».
Важно только, чтобы эти предложения услышало и поддержало правительство.