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02:44 (мск), источник: Известия

Нью-Йоркский Карнеги-холл отстранил от концертов Гергиева и Мацуева

Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил в четверг, 24 февраля, об отстранении от выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Венским филармоническим оркестром вместо Гергиева будет дирижировать канадец Янник Незе-Сеген.

Источник: РИА "Новости"

«Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня объявили, что Янник Незе-Сеген сменит Валерия Гергиева на месте дирижера на трех концертах в Карнеги-холл с пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 февраля», — сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Там добавили, что пианист Денис Мацуев не выступит с оркестром в пятницу, 25 февраля. Солист этой программы будет объявлен позже. Причину таких замен организаторы не объявили.

Портал новостей о классической музыке Slipped Disc сообщил, что на Карнеги-Холл оказали давление, заставив отстранить артистов от выступлений в качестве меры воздействия на якобы приближенных к российскому руководству музыкантов. Авторам не известна роль правительства США в этой ситуации, они предполагают, что произошедшее связано с действиями России в Донбассе.

В начале февраля римский концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева был отменен из-за обнаруженного у дирижера и пианиста Даниила Трифонова COVID-19. Об этом сообщили 11 февраля в Национальной академии Святой Цецилии.

Из-за коронавируса несколько мировых звезд эстрады также отменили концерты, некоторые из которых повинились перед поклонниками в произошедшем. Так в январе произошло с выступлением британской певицы Адель. Она готовилась выступить в Лас-Вегасе, но обнаружила, что заразилась COVID-19. Перед фанатами пришлось извиняться с помощью эмоционального видео в соцсетях.

Тогда же, в январе, канадская певица Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем. В заявлении артистки было сказано, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты организаторы обещали вернуть.

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