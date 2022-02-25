Нью-Йоркский Карнеги-холл отстранил от концертов Гергиева и Мацуева

«Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня объявили, что Янник Незе-Сеген сменит Валерия Гергиева на месте дирижера на трех концертах в Карнеги-холл с пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 февраля», — сообщили в пресс-службе концертной площадки.
Там добавили, что пианист Денис Мацуев не выступит с оркестром в пятницу, 25 февраля. Солист этой программы будет объявлен позже. Причину таких замен организаторы не объявили.
Портал новостей о классической музыке Slipped Disc сообщил, что на Карнеги-Холл оказали давление, заставив отстранить артистов от выступлений в качестве меры воздействия на якобы приближенных к российскому руководству музыкантов. Авторам не известна роль правительства США в этой ситуации, они предполагают, что произошедшее связано с действиями России в Донбассе.
В начале февраля римский концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева был отменен из-за обнаруженного у дирижера и пианиста Даниила Трифонова COVID-19. Об этом сообщили 11 февраля в Национальной академии Святой Цецилии.
Из-за коронавируса несколько мировых звезд эстрады также отменили концерты, некоторые из которых повинились перед поклонниками в произошедшем. Так в январе произошло с выступлением британской певицы Адель. Она готовилась выступить в Лас-Вегасе, но обнаружила, что заразилась COVID-19. Перед фанатами пришлось извиняться с помощью эмоционального видео в соцсетях.
Тогда же, в январе, канадская певица Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем. В заявлении артистки было сказано, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты организаторы обещали вернуть.