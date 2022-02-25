В Новосибирске разработали экологичное удобрение, ускоряющее рост культур на 30%

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Универсальные микроудобрения на основе нетоксичных биоразлагаемых материалов разработали сотрудники Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН. Такие бионанокомпозиты обеспечивают длительное действие удобрения и адресную доставку микроэлементов непосредственно к тканям растения, не влияя на естественную микрофлору почвы, сообщил ТАСС в пятницу старший научный сотрудник лаборатории магнитного резонанса НИОХ СО РАН Спартак Хуцишвили.
«Мы разработали новые нетоксичные материалы. В процессе их биоразложения высвобождаются необходимые микроэлементы. Адресной доставкой они уже поступают к сельскохозяйственным растениям, которые их поглощают в необходимых безопасных дозах. Растения становятся более стрессоустойчивыми, более конкурентными, повышается урожайность. Можно уже сказать, что развитие происходит процентов на 30 быстрее», — сказал Хуцишвили.
Ученый добавил, что биокомпозиты не влияют на естественную микрофлору почвы, а также обладают антибактериальным действием в отношении агрессивной фитопатогенной бактерии.
Сейчас эксперименты проводятся в пробирочных условиях, на ростках картофеля и редиса. В будущем планируются полевые работы, сначала в тепличных условиях, после — на открытых грунтах. Ученые планируют запатентовать изобретение до конца года.