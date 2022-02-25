10:32 (мск), источник: N + 1
Археологи уточнили время существования свайного поселения на севере Италии
Они провели радиоуглеродный анализ образцов с памятника Изолино-Вирджиния.
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Археологи провели исследование древнего свайного поселения Изолино-Вирджиния, располагавшегося на севере Италии. Они получили 25 новых радиоуглеродных датировок и выявили три фазы существования этого земледельческого поселения, которые укладываются в промежуток между 4950 и 3550 годами до нашей эры. По мнению исследователей, возможно, местные жители принесли традицию строительства свайных жилищ в регион к северу от Альп, например, на Швейцарское плато. Об этом сообщается в Journal of Archaeological Science: Reports.
Впервые подобные поселения были обнаружены археологами еще в середине XIX века, когда они исследовали древние следы пребывания людей культуры Кортайо на берегах швейцарских озер. Позднее похожие памятники были обнаружены и во многих других регионах Европы, в том числе в Италии, Дании, Германии и России. Самые известные из них расположены в Альпийском регионе. Там находятся остатки 111 свайных поселений, существовавших около 5000−500 годов до нашей эры, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первоначально считалось, что эти поселения были надводными, однако последующее изучение этого не подтвердило. Похоже, они возводились древними земледельцами и рыболовами на берегах, а окрестные болотистые земли использовались для выращивания различных культур. Возможно, такой способ планирования поселений также связан с защитой от диких зверей, враждебных племен или сезонных затоплений. Благодаря консервирующим свойствам воды, торфа и ила на таких памятниках хорошо сохранились органические остатки — изделия из дерева, кожи, зерна и растительные волокна.
Ферран Анатолен (Ferran Anatolin) из Базельского университета совместно с учеными из Германии, Испании и Швейцарии исследовал свайное поселение Изолино-Вирджиния, располагавшееся на итальянском озере Варезе. По данным археологов, это самый древний хорошо сохранившийся памятник такого типа в Альпийском регионе, который возник в эпоху неолита (древнейшие оценки — около 5200 годов до нашей эры). Сегодня это поселение представляет собой небольшой искусственный остров длиной около 250 метром и шириной около 100 метров, который образовался в результате длительного пребывания здесь людей в доисторические времена.
Археологи отобрали образцы озерных отложений в разных частях памятника для радиоуглеродного датирования методом ускорительной масс-спектрометрии, отдавая предпочтение обугленным остаткам урожая. В результате исследования ученые получили серию из 25 датировок, которые указывают на три фазы существования поселения. Первая фаза охватывает период между 4950 и 4700 годами до нашей эры, после чего наблюдался перерыв продолжительностью примерно в 350 лет.
Вторая фаза относится ко времени между 4250 и 4000 годами до нашей эры, а третья — между 4000 и 3550 годами нашей эры. Исследование самых древних отложений показало, что местные жители занимались выращиванием ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare), пшеницы мягкой / твердой / тучной (Triticum aestivum / durum / turgidum), а также сбором орешника (Corylus avellana) и дубовых желудей (Quercus sp.). Во время третьей фазы существования поселения на памятнике также появилась пшеница двузернянка (T. dicoccum).
Перерыв, возникший между первой и второй фазами, возможно, связан с миграцией, по крайней мере, части населения в другие районы. По мнению археологов, возможно, эти люди участвовали в распространении традиции строительства свайных поселений в районы, расположенные к северу от Альп. Это подтверждается культурами, которые выращивали жители первых подобных поселений, располагавшихся на Швейцарском плато, характерной керамикой эгольцвильской культура, а также датами из возникновения — около 4300 годов до нашей эры.
Ранее на N + 1 рассказывали об исследованиях других свайных поселений. Так, археологи выяснили, что свайное поселение на Охридском озере возникло около 6500 лет назад. А анализ копролитов раскрыл диету собак из неолитического свайного поселения в Смоленской области.
Михаил Подрезов