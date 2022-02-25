13:47 (мск), источник: Daily Storm
Мизулина призвала дать статус иноагента Дудю
Она отметила, что направила в Генпрокуратуру РФ и Минюст заявления о проверке журналиста.
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация обратилась в Генеральную прокуратуру России и Минюст с просьбой проверить блогера и журналиста Юрия Дудя на предмет финансирования из-за рубежа. Если информация подтвердится, Лига безопасного интернета просит признать его иноагентом. Мизулина пояснила, что резонанс вызвала публикация, в которой Дудь «высказывает отвращение» к стране.
«В связи с тем, что в ряде СМИ была ранее опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ и Министерство юстиции с просьбой о проведении проверки СМИ», — сказала Мизулина.
«В случае если эта информация подтвердится, мы попросили признать этого блогера лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории РФ», — добавила она.
В октябре журналист Юрий Дудь был оштрафован на 100 тысяч рублей. Его признали виновным в пропаганде наркотиков в двух интервью на YouTube — с видеоблогером Ивангаем (Иваном Рудским) и Моргенштерном. Иск против Дудя подала Лига безопасного интернета.