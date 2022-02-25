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19:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Россию на год отстранили от «Евровидения»

Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении» в 2022 году.

Источник: Reuters

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки поставит конкурс под сомнение», — отмечается в заявлении на сайте «Евровидения».

Вещательный союз подчеркнул свою аполитичность и заявил, что он объединяет вещателей, приверженных «ценностям общественного служения».

«Мы продолжаем защищать ценности конкурса, который способствует международному культурному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, воспевает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Финляндия откажется от участия в конкурсе в этом году, если в нем будет принимать участие представитель от России.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает военную операцию на Украине. Западные страны осудили действия Москвы, назвав это вторжением, и ответили экономическими санкциями.

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