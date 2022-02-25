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23:31 (мск), источник: © РИА Новости

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — говорится в сообщении.

Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение «ложной информации» — пресс-служба МИА «Россия сегодня» назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру».

Как отметили в Генпрокуратуре, таким образом Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введения антироссийских санкций и тем самым нарушил «право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», предусмотренное 29-й статьей Конституции.

Facebook внесут в соответствующий перечень Роскомнадзора. Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ — принятые меры отменят.

По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.

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