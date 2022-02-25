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25 февраля, источник: ТАСС

«Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает перелеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта, говорится в сообщении перевозчика.

Источник: Reuters

«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, “Аэрофлот” приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Компания предлагает вернуть пассажирам стоимость авиабилета, изменить дату перевозки или выбрать альтернативный европейский маршрут.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка заявил, что страна в полночь на субботу запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Также сегодня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний с субботы.

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