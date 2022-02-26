Королевский театр в Лондоне отменил гастроли Большого театра

«Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре “Ковент-Гарден” находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — сказали в лондонском театре.
Ранее в этот же день концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил об отстранении от выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. В Венском филармоническом оркестре место Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.
Портал новостей о классической музыке Slipped Disc сообщил, что на Карнеги-холл оказали давление, заставив отстранить артистов от выступлений в качестве меры воздействия на якобы приближенных к российскому руководству музыкантов. Авторам не известна роль правительства США в этой ситуации, они предполагают, что произошедшее связано с действиями России в Донбассе.