Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 26 февраляОснование оружейного завода в Туле, начало вывода советских войск из Чехословакии и другие памятные события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
03:53 (мск), источник: Известия

Королевский театр в Лондоне отменил гастроли Большого театра

Королевский театр «Ковент-Гарден» в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель британского театра ы пятницу, 25 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре “Ковент-Гарден” находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — сказали в лондонском театре.

Ранее в этот же день концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил об отстранении от выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. В Венском филармоническом оркестре место Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.

Портал новостей о классической музыке Slipped Disc сообщил, что на Карнеги-холл оказали давление, заставив отстранить артистов от выступлений в качестве меры воздействия на якобы приближенных к российскому руководству музыкантов. Авторам не известна роль правительства США в этой ситуации, они предполагают, что произошедшее связано с действиями России в Донбассе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жить по средствам: CША ударили санкциями по российскому госдолгу
Недостаток системы: что ждет владельцев неисправных автомобилей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь