Россиянам назвали усиливающие последствия COVID-19 факторы

«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — заявил Зайцев.
Лесков, в свою очередь, отметил, что одной из проблем крупных городов являются выхлопные газы, которые также могут оказать негативное влияние на заразившихся коронавирусной инфекцией путем расширения сосудов. Кроме того, специалист заявил о возможных проблемах у людей из-за противогололедных реагентов, способных вызвать вегетативные реакции, схожие с аллергическими.
Ранее стало известно, что Рроссийские кардиологи из Московского научно-исследовательского института имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора создали новый способ диагностики развития тромбоза у больных COVID-19. Данный метод основан на выявлении в анализах крови уровня эндотелина-1, который образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение.