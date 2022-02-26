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05:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали усиливающие последствия COVID-19 факторы

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев и отоларинголог Иван Лесков в беседе с Ura.ru назвали факторы, которые могут привести к усилению последствий COVID-19. Одним из них является привычный для многих жителей страны холодный климат.

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Источник: AP 2022

«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — заявил Зайцев.

Лесков, в свою очередь, отметил, что одной из проблем крупных городов являются выхлопные газы, которые также могут оказать негативное влияние на заразившихся коронавирусной инфекцией путем расширения сосудов. Кроме того, специалист заявил о возможных проблемах у людей из-за противогололедных реагентов, способных вызвать вегетативные реакции, схожие с аллергическими.

Ранее стало известно, что Рроссийские кардиологи из Московского научно-исследовательского института имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора создали новый способ диагностики развития тромбоза у больных COVID-19. Данный метод основан на выявлении в анализах крови уровня эндотелина-1, который образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение.

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