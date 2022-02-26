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11:10 (мск), источник: Life.ru

Рогозин допустил прекращение работы МКС после 2028 года

По словам главы «Роскосмоса», у госкорпорации нет возможности содержать станцию и при этом строить новую. Однако первое время международный проект и РОСС будут эксплуатироваться параллельно.

Источник: Reuters

Международная космическая станция (МКС), вполне вероятно, будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

«Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений», — сказал он.

По словам Рогозина, госкорпорации не удаётся содержать одновременно проект МКС и строить новую станцию. Однако, отметил он, необходимо предусмотреть определённый период параллельной эксплуатации Международной космической станции и РОСС. В таком же режиме производилась работа в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда одновременно летали советская и российская орбитальные станции — «Мир» и МКС.

Ранее орбиту МКС подняли для приёма трёх российских космонавтов в марте. Ожидается, что на станцию отправится экипаж в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка «Союза МС-19» запланирована на конец месяца.

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