Массачусетский институт расторг сотрудничество со Сколтехом из-за Украины

Сколтеху направили соответствующее уведомление 25 февраля. MIT сообщил, что президент Лео Рафаэль Райф предпринял этот шаг «с глубоким сожалением». Институт выразил признательность российским коллегам и добавил, что с уважением относится к народу России.
«Хотя мы должны прекратить сотрудничество, мы гордимся работой MIT со Сколтехом и исследованиями, проведенными за последнее десятилетие», — говорится в заявлении. Институт добавил, что находится в контакте с сотрудниками MIT, которые руководили программными проектами Сколтеха, и их студентами, и предложит им продолжить исследовательскую работу. РБК обратился за комментарием в Инновационный центр Сколково.
Сколтех был основан в 2011 году в рамках сотрудничества MIT с фондом «Сколково». В октябре того года фонд заключил соглашение с MIT, по которому американский институт должен был в течение трех лет получить из бюджета России $302,5 млн. Из них $152 млн перечислялись как грант с формулировкой «на собственное развитие», еще $150,5 млн — за помощь в создании «Сколтеха». В 2015 году контракт был продлен еще на три года. Тогда источники РБК сообщали, что стоимость услуг MIT на период до 2018 года оказалась намного меньше: $46,7 млн. В 2019 году стороны заключили сотрудничество сроком на пять лет. Как пишет NBC, решение обеспокоило американскую разведку из-за доклада Национального центра контрразведки и безопасности о технологиях, которые необходимо защищать от Китая и России.
В 2020 году ведомство заявило, что Москва и Пекин обладают современными разведывательными возможностями и «используют все инструменты национальной мощи» против Вашингтона. Многие страны осудили российскую военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля, и ввели против Москвы санкции. Ряд государств ограничил выдачи виз россиянам, бывшие лидеры европейских государств, которые входили в советы директоров или наблюдательные советы российских компаний, заявили о выходе из них. В частности, набсовет Сбербанка покинул бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.