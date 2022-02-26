Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Лингвисты выяснили, зачем в речи нужна тавтология При каких условиях тавтология помогает нам понять, что имеет в виду собеседник — даже если мы не уверены в предмете разговора
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
13:03 (мск), источник: РБК

Массачусетский институт расторг сотрудничество со Сколтехом из-за Украины

Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о прекращении сотрудничества со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) из-за российской военной операции на Украине, назвав действия властей России неприемлемыми.

Источник: Reuters

Сколтеху направили соответствующее уведомление 25 февраля. MIT сообщил, что президент Лео Рафаэль Райф предпринял этот шаг «с глубоким сожалением». Институт выразил признательность российским коллегам и добавил, что с уважением относится к народу России.

«Хотя мы должны прекратить сотрудничество, мы гордимся работой MIT со Сколтехом и исследованиями, проведенными за последнее десятилетие», — говорится в заявлении. Институт добавил, что находится в контакте с сотрудниками MIT, которые руководили программными проектами Сколтеха, и их студентами, и предложит им продолжить исследовательскую работу. РБК обратился за комментарием в Инновационный центр Сколково.

Сколтех был основан в 2011 году в рамках сотрудничества MIT с фондом «Сколково». В октябре того года фонд заключил соглашение с MIT, по которому американский институт должен был в течение трех лет получить из бюджета России $302,5 млн. Из них $152 млн перечислялись как грант с формулировкой «на собственное развитие», еще $150,5 млн — за помощь в создании «Сколтеха». В 2015 году контракт был продлен еще на три года. Тогда источники РБК сообщали, что стоимость услуг MIT на период до 2018 года оказалась намного меньше: $46,7 млн. В 2019 году стороны заключили сотрудничество сроком на пять лет. Как пишет NBC, решение обеспокоило американскую разведку из-за доклада Национального центра контрразведки и безопасности о технологиях, которые необходимо защищать от Китая и России.

В 2020 году ведомство заявило, что Москва и Пекин обладают современными разведывательными возможностями и «используют все инструменты национальной мощи» против Вашингтона. Многие страны осудили российскую военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля, и ввели против Москвы санкции. Ряд государств ограничил выдачи виз россиянам, бывшие лидеры европейских государств, которые входили в советы директоров или наблюдательные советы российских компаний, заявили о выходе из них. В частности, набсовет Сбербанка покинул бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин отреагировал на предложение Зеленского
Зеленский обратился к Путину с предложением
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что находится в Киеве
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
В Минобороны заявили о блокировке Киева с западной стороны и уничтожении 200 солдат ВСУ
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь