10:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Объяснена неуловимость частиц темной материи
Физики США смоделировали возникновение частиц темной материи сразу после Большого взрыва.
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Ученые Калифорнийского университета, Принстонского университета, Массачусетского технологического института и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли смоделировали процессы в эпоху формирования неуловимых аксионов сразу после Большого взрыва, до миллиардной доли первой секунды существования Вселенной. Оказалось, что масса аксиона должна быть более чем в два раза больше, чем предполагали физики, и составлять 40−180 микроэлектронвольт (десятимиллиардная часть массы электрона).
Более точное значение массы, выявленное моделью, объясняет, почему микроволновая резонансная камера, которая чаще всего используется для поиска аксионов, не способна зафиксировать эту частицу даже при условии модернизации эксперимента.
Аксион может быть выявлен с помощью с помощью плазменного галоскопа, который использует метаматериал — твердотельную плазму — для регистрации аксионных возбуждений. Этот прибор остается чувствителен к аксионам уточненного диапазона масс и потенциально способен их обнаружить.