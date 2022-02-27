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11:09 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 116 093 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 января

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 7 742, что на 46% меньше показателя предыдущего дня.

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11:44 (мск)В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 116 093, это минимум с 29 января. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 16 291 116, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,72%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 7 742, что на 46% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 14 324 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 596, до 13 458 910. Днем ранее в штабе сообщили о 181 343 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 769, до 350 927. Днем ранее было выявлено 793 смерти.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 050 против 3 947 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост составил 0,11%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 694 160 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 83 днем ранее, до 41 196.

В Подмосковье выявили 1 579 случаев заражения коронавирусом за сутки.

Ситуация в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге выявили 6 442 случая заражения коронавирусом за сутки.

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