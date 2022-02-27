21:25 (мск), источник: ТАСС
Умер радиоведущий Виктор Татарский
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Радиоведущий, народный артист РФ Виктор Татарский умер в возрасте 82 лет. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале радиостанции «Радио России».
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«Умер Виктор Татарский. С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы “Встреча с песней”. Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить “Радио России”», — говорится в сообщении.
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