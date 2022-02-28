01:25 (мск), источник: © РИА Новости
В России начинается шестидневная рабочая неделя
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.
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Как напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.
Нечаева также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
Эксперт также отметила, что несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно туже сумму, как если бы он работал 8 часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.