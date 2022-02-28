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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы наиболее частые проявления омикрона на коже

Высыпания по всему телу, крапивницу, воспаление кожи губ с образованием трещин относят к наиболее частым проявлениям при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказала «Известиям» заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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Источник: pexels.com

Она отметила, что различные высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными. Руженцова заверила, что после прохождения антиковидной терапии кожные проявления случаются также, как и другие симптомы.

Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии.
Татьяна Руженцова
эксперт Роспотребнадзора

Кроме того, с приходом омикрона стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы, а именно покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног, добавила Руженцова.

Ранее врач-терапевт Юрий Серебрянский сообщал, что коронавирус может стать «проводником» для развития других заболеваний.

По его словам, инфекция ослабляет организм, защитные механизмы снижаются. Серебрянский добавил: помимо того, что COVID-19 поражает различные органы и системы, он еще провоцирует развитие других патологий.

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