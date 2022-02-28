Врач объяснил длительность пребывания Жириновского в московской больнице

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA.RU объяснил длительность пребывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ).
По словам эксперта, это связано с большим количеством сопутствующих заболеваний у политика.
«То, что он в больнице, сказывается на организме человека благотворно. Потому что дома он бы умер. Пребывание в больнице его спасает», — считает Звонков, уточняя, что в силу своего возраста Жириновский выздоравливает медленнее.
Терапевт объясняет, что у лидера ЛДПР «тяжелые сосуды», пораженные атеросклерозом, из-за чего болезнь протекает тяжело и пожилого мужчину сложнее выводить из критических состояний.
Ранее стало известно, что в состоянии политика появилась положительная динамика. Он все еще находится на аппарате ИВЛ, но показатели результатов анализов в норме.