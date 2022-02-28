Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
12:50 (мск), источник: Мослента

Врач объяснил длительность пребывания Жириновского в московской больнице

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA.RU объяснил длительность пребывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Источник: РИА "Новости"

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA.RU объяснил длительность пребывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ).

По словам эксперта, это связано с большим количеством сопутствующих заболеваний у политика.

«То, что он в больнице, сказывается на организме человека благотворно. Потому что дома он бы умер. Пребывание в больнице его спасает», — считает Звонков, уточняя, что в силу своего возраста Жириновский выздоравливает медленнее.

Терапевт объясняет, что у лидера ЛДПР «тяжелые сосуды», пораженные атеросклерозом, из-за чего болезнь протекает тяжело и пожилого мужчину сложнее выводить из критических состояний.

Ранее стало известно, что в состоянии политика появилась положительная динамика. Он все еще находится на аппарате ИВЛ, но показатели результатов анализов в норме.

 Обстановку у стен Кремля показали на видео
Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь